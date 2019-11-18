Çaykur Rizespor'dan Robinho bombası!

11 haftada 14 puanı hanesine yazdıran ve bir türlü istikrarı yakalayamayan Çaykur Rizespor, Ocak ayından nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor. Geçen sezonun devre arasında Aatif, Azabuike, Awaziem, Abarhoun, Moroziuk gibi önemli isimleri kadrosuna kazandırıp, ikinci yarının en başarılı takımı olan Karadeniz ekibi yine aynı yolda. Çaykur Rizespor, bu kez işe Robinho’dan başlayacak. Yeşil-Mavililer, Başakşehir’de kulübeye hapsolan Brezilyalı yıldızı 1.5 seneliğine transfer etmeyi hedefliyor.

Bonservis sorun değil

Başakşehir ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Robinho konusunda İstanbul ekibinin yüksek bir rakam talep etmediği öğrenildi. Hali hazırda takım maliyetini aşağı çekmeye çalışan Başakşehir’in, “Oyuncuyu ikna edin, biz kolaylık sağlarız” mesajını gönderdiği belirtildi.



