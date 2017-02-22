Çaykur Rizespor'dan taraftara çağrı!

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ofluoğlu ile basın sözcüsü Saffet Mete, 24 Şubat Cuma günü Kayserispor ile sahalarında oynayacakları lig maçında taraftarlarından destek bekliyor.



Maç öncesi Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'ı makamında ziyaret ederek, destek isteyen yöneticilerden Ofluoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kayserispor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, kazanmaları halinde önlerinin açılacağını savundu.



Mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Ofluoğlu, şöyle devam etti: "Maçı kazanacak gücümüz var. Biz iyi oynayan, çok mücadele eden ve koşan bir takımız. Bizim için on ikinci adam çok önemli. En eksik noktalarımızdan birisi de seyirci desteğimiz. Böyle bir günde Çaykur Rizespor taraftarının takımın yanında olmasını arzu ediyoruz ve istiyoruz. Neticede futbol seyircisiz hiçbir zaman güzel değil. Maç seyirci ile oynanır. Bütün taraftarların maça gelip destek vereceklerine inanıyorum." Ofluoğlu, bilet fiyatlarını da yarı yarıya indirdiklerini dile getirerek, "Maçtan önce gelen taraftarlarımıza, bir hatıra olarak Çaykur Rizespor şapkası hediye edeceğiz. Bunu bir milat olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.



Mete: "Taraftarsız bir kulüp olmaz"

Saffet Mete ise 3 gündür sosyal medyada büyük destek gördüklerini vurgulayarak, "Önümüzde kendi evimizde oynayacağımız 6 maç daha var. İnşallah onlar içinde bir başlangıç olacak. Ligin sonuna kadar artık aynı coşkuyla devam edecek. Çaykur Rizespor ve yönetiminin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Mete, taraftarsız bir kulüp olamayacağını işaret ederek, şunları kaydetti: "Taraftarsız bir kulüp olmaz. Şu an sorunları konuşmanın değil, bir ve beraber olmanın zamanı. Biz, yönetimi ve taraftarı ile örnek bir kulübüz. Çok sabırlı olacağız. Sabırla beraber beklediğimiz galibiyeti alacağız."