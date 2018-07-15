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15.07.2018 - 12:20 |

Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, transferde takıma katkı sağlayacak futbolcuların kadroya dahil edilmesi için yoğun mesai harcandığını bildirdi.

Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer komitesi, oyuncu izleme ekibi ve teknik kadronun transfer çalışmalarındaki en önemli önceliğinden birinin, gelecekte değerlendirilebilecek oyuncu profillerini kadroya katabilmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada Portekizli bir futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Önemli kariyere sahip olan ve her konuda anlaştığımız Portekizli oyuncu için Mehmet Ali Karaca hocamız 10 günü aşkın süre Portekiz'de kaldı. Sporting Lizbon Kulübü ile oyuncu arasındaki itilafın ortadan kaldırılmasıyla ofansif anlamda çok önemli bir futbolcuyu kadromuza dahil edeceğiz." denildi.

Güçlü bir Çaykur Rizespor için deneyimli ve genç oyuncuların bir araya getirilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ali Çamdalı gibi deneyimli ismin yanına geleceğinden çok umutlu olduğumuz Tunuslu futbolcu Montassar Talbi, Çınar Tarhan ve Mustafa Saymak'ı ekledik. Bu dayanışma ruhu ile Emir Han Topçu gibi gençlerin yüksek performansları geleceğimiz için ışık olacaktır. Başarılı forvetimiz Samudio'nun bonservisinin yüzde 50'sinin 1 milyon 250 bin dolara alınması, Robin Yalçın ve kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşılması ve geçen sezon kiralık olan Fink'in aramıza dönmesi çok önemli transferlerdir. Taraftarımızın başkanımıza duyduğu büyük güvenle oluşturacağımız güçlü kadro, ligde adından söz ettirecektir."

Açıklamada, geçen sezon sakatlıkları nedeniyle takıma katkısı beklentilerin çok altında kalan Kweuke'nin eksikliğinin fazlasıyla hissedildiği belirterek, şunlar kaydedildi:

"2018-2019 sezonu hazırlıklarına katılamayan ve 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kweuke'nin önümüzdeki 4 yıllık maliyeti 5 milyon 700 bin avro. Bilindiği üzere son yıllarda birçok futbolcu transferinde başarısız performans elde edilmiş ve ciddi mali kayıplar yaşanmıştı. Amacımız kesinlikle benzer transfer yanlışlarını yapmamak ve yeni sorunlu dosyalarının oluşumunu engellemek. Titiz çalışmalarla çok önemli oyuncuları takımımıza katacağımız konusunda hiçbir şüphe duyulmasın. Şu bir gerçek ki bizim bu yıl uygulamaya soktuğumuz sağlık testlerinin yüzde 30'u geçmiş yıllarda uygulanmış olsaydı bırakın 5 yıllık sözleşme, 1 yıllık sözleşmeler dahi yapılmamış olurdu. Örneğin her konuda anlaştığımız, takımıza ciddi katkı sağlayacağına inandığımız ve Türkiye'ye davet ettiğimiz 3 futbolcuyla sözleşme imzalamaktan vazgeçtik. Zira yapılan kapsamlı testleri sonucu sağlıklı performans veremeyecekleri endişesi oluştuğu için transferlerden vazgeçildi."

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