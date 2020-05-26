SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor, eski futbolcusu Armand Traore'ye borcun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bir dÃ¶nem takÄ±mÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli oyuncularÄ± arasÄ±nda yer alan Armand Traore'â€™nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve dikkatle takip edildiÄŸi belirtildi.Â

2018-2019 futbol sezonunun baÅŸÄ±nda transfer sÃ¼recinde futbolcu ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler esnasÄ±nda herhangi bir mal, eÅŸya, umut veya hayal kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"SÃ¶zleÅŸmede alÄ±nacak hizmetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n futbolcuya para olarak Ã¶deneceÄŸi imza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcunun kariyerini bitme noktasÄ±na getiren Ã‡aykur Rizespor'a transferi deÄŸil Rize'ye transfer olduktan sonra bir sezonda sadece bir kupa maÃ§Ä±nda forma giyebilecek performans sergilemesidir. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n sÃ¶z konusu futbolcuya herhangi bir borcu bulunmamaktadÄ±r. Bahsi geÃ§en futbolcu ile yapÄ±lan sÃ¶zleÅŸme karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±lma yÃ¶ntemiyle fesih edilmiÅŸ ve alacaklarÄ± Ã¶denmiÅŸtir. YanlÄ±ÅŸ ve eksik, maksatlÄ± haberlere aracÄ±lÄ±k yapmak basÄ±n ahlakÄ±na uymamakta ve Ã‡aykur Rizespor camiasÄ±nÄ± derinden Ã¼zmektedir. Ã‡aykur Rizespor isminin reklam amaÃ§larÄ±na araÃ§ edilmesini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz."

Â Karadeniz ekibi, 20 Temmuz 2018'de Armand Traore'yi kadrosuna katmÄ±ÅŸ, 31 Temmuz 2109'da futbolcu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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