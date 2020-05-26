Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'dan Traore açÄ±klamasÄ±
26.05.2020 - 00:56 | | aa

Çaykur Rizespor'dan Traore açÄ±klamasÄ±

Ã‡aykur Rizespor, eski futbolcusu Armand Traore'ye borcun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Çaykur Rizespor'dan Traore açÄ±klamasÄ±
ABONE OL

SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor, eski futbolcusu Armand Traore'ye borcun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bir dÃ¶nem takÄ±mÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli oyuncularÄ± arasÄ±nda yer alan Armand Traore'â€™nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve dikkatle takip edildiÄŸi belirtildi.Â 

2018-2019 futbol sezonunun baÅŸÄ±nda transfer sÃ¼recinde futbolcu ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler esnasÄ±nda herhangi bir mal, eÅŸya, umut veya hayal kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â 

"SÃ¶zleÅŸmede alÄ±nacak hizmetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n futbolcuya para olarak Ã¶deneceÄŸi imza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Futbolcunun kariyerini bitme noktasÄ±na getiren Ã‡aykur Rizespor'a transferi deÄŸil Rize'ye transfer olduktan sonra bir sezonda sadece bir kupa maÃ§Ä±nda forma giyebilecek performans sergilemesidir. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n sÃ¶z konusu futbolcuya herhangi bir borcu bulunmamaktadÄ±r. Bahsi geÃ§en futbolcu ile yapÄ±lan sÃ¶zleÅŸme karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±lma yÃ¶ntemiyle fesih edilmiÅŸ ve alacaklarÄ± Ã¶denmiÅŸtir. YanlÄ±ÅŸ ve eksik, maksatlÄ± haberlere aracÄ±lÄ±k yapmak basÄ±n ahlakÄ±na uymamakta ve Ã‡aykur Rizespor camiasÄ±nÄ± derinden Ã¼zmektedir. Ã‡aykur Rizespor isminin reklam amaÃ§larÄ±na araÃ§ edilmesini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz."

Â Karadeniz ekibi, 20 Temmuz 2018'de Armand Traore'yi kadrosuna katmÄ±ÅŸ, 31 Temmuz 2109'da futbolcu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡aykur Rizespordan Traore aÃ§Ä±klamasÄ±

Zinedine Zidane'Ä±n Real Madrid FormasÄ±yla AttÄ±ÄŸÄ± Harika Goller

Trabzonspor iki günlük iznin ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

Son dakika | FenerbahÃ§e koronavirÃ¼s test sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Henry Onyekuru'dan imalÄ± paylaÅŸÄ±m! Fenerbahçe...

Henry Onyekuru'dan imalÄ± paylaÅŸÄ±m! FenerbahÃ§e...

Galatasaray, Süper Lig'e hazÄ±rlanÄ±yor!

Galatasaray, SÃ¼per Lig'e hazÄ±rlanÄ±yor!

BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

SÄ±radaki Haber