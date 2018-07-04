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04.07.2018 - 07:48 |

Çaykur Rizespor'dan yerli hârekatı

Çaykur Rizespor transferde gaza basıyor. Yeşil-Mavililer, Galatasaray’dan Ahmet Çalık’ı kiralamak üzere. Osmanlıspor’dan Musa Çağıran için de önemli mesafe kat edildi, iki transfer de imza aşamasına geldi.

Çaykur Rizespor'dan yerli hârekatı
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Süper Lig’e bir sezon aradan sonra geri dönen Çaykur Rizespor; Ali Çamdalı ve Mustafa Saymak transferlerinden sonra suskun kalmıştı. Karadeniz ekibinde başkan Kemal Yardımcı, “Gerekirse borçlanacağız ama iyi bir takım kuracağız” diyerek gaza bastı. Rize’nin gündeminde iki önemli ismin önceliği bulunuyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in raporu doğrultusunda harekete geçen Rize Yönetimi, Galatasaray’da şans bulmakta zorlanan Ahmet Çalık’ı kiralamak üzere. Üzülmez’in Gençlerbirliği’nden öğrencisi olan Ahmet için Galatasaray’la yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

İş Osmanlı’ya kaldı

Rize’nin bir diğer önemli hamlesi ise Osmanlıspor’dan Musa Çağıran. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen başarılı oyuncuyla kurulan temasta her konuda el sıkışıldığı belirtildi. Osmanlıspor ve Rizespor bonservis konusunda anlaşırsa bu transfer de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Rize, önceki gün 18 yaşındaki Tunus’lu Talbi’ye de imza attırmıştı.

Musa’nın talibi çok

Osmanlıspor’da 3 sezonda 97 maça çıkan Musa Çağıran, 18 gol attı, Başkent ekibine 9 asistlik de katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun adı bir süre önce Beşiktaş’la da çok ciddi şekilde anılmıştı.

Ahmet Çalık’a Terim onayı

Geçen sezon Süper Lig’de yalnızca 4 maçta forma şansı bulabilen Ahmet Çalık, kupada ise 4 maça çıktı, 1 gol sevinci yaşadı. Ahmet’in kiralanmasına teknik direktör Fatih Terim’in de onay verdiği ifade ediliyor. (Fanatik)

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