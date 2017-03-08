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08.03.2017 - 17:20 | | AA

Çaykur Rizesporlu 53 taraftar hakkında soruşturma

Çaykur Rizespor Kulübü, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçlarda kötü tezahüratta bulunduğu tespit edilen 53 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çaykur Rizesporlu 53 taraftar hakkında soruşturma
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, taraftarların her dönemde takımına sahip çıkması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bizim için taraftarlık, iyi günde ve kötü günde takımını her durum ve koşulda, fair-play içerisinde desteklemektir. Bizim için spor kulüpleri bir organizasyon yapısı içinde yönetilirler. Hiçbir menfaat gözetmeksizin ve tamamen gönüllülük esasına göre ve özveri ile yapılan bu görevlere gelmek için de kulübün tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere uygun prosedürlere göre, genel kurul toplantılarında ve tamamen yasal olarak yapılan seçimler neticesinde seçilmiş olmak gerekir. Yönetim kurulunun görevi, kendisinden sonra bir başka yönetim kurulu seçilinceye kadar devam eder."

Eleştirinin mutlak bir hak olduğunun altı çizilen açıklamada, "Ancak, bu hakkı kullanmanın da belirli kurallar içerisinde olması gerekir. Bir başkasının kişilik haklarını çiğneyerek yapılan eylem, eleştiri değil kanunlarımıza göre açıkça suçtur." denildi.

Müsabaka esnasında tribünlerden edilen galiz küfür ve hakaretleri yapan kişilerin, stat güvenlik kameraları vasıtasıyla spor şube ekipleri ve savcılık tarafından çok detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde tespit edilen 17 şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine yönelik kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca savcılık tarafından inceleme başlanılmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında suç işleyen 36 kişi hakkında da yetkili merciler tarafından yasal işlemler yapılmaktadır. Böylelikle toplamda 53 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmektedir."

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