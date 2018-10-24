Çaykur Rizesporlu Davide Petrucci: "Yenemeyeceğimiz takım yok'

Petrucci, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından Atiker Konyaspor maçında forma giydiğini anımsatarak, "Formayı çok özlemiştim. Gerek sakatlık gerekse bazı nedenlerden dolayı forma şansı bulamamıştım. Atiker Konyaspor maçında sahada kendimi çok iyi hissettim. Sıkıntılar benim için geride kaldı." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez'in ardından teknik direktör Okan Buruk ile farklı bir hava yakaladıklarına değinen İtalyan oyuncu, "Okan hocayla takıma pozitif enerji geldi. Bu nedenle güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Petrucci, Beşiktaş ile deplasmanda zor bir maç oynayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Lig gerçekten çok çekişmeli geçiyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz de tamamen oyunumuza odaklanabilirsek yenemeyeceğimiz takım yok düşüncesindeyim. Beşiktaş maçına da iyi odaklanabilirsek kazanabileceğimize inanıyorum."

Rize'de mutlu olduğunu dile getiren Petrucci, şunları söyledi:

"Bu kulüpte küme düşme acısı, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadım. İyi zamanlar da kötü zamanlar da yaşadık. Bu sezona da iyi başlamadık ama sonrasında takımın potansiyeliyle toparlanmaya başladık. Bu takım, bu kalite ile çok daha iyi yerlere gelecektir. Pozitif enerjimiz ile iyi işler yapacağız."

Yeşil-mavili oyuncu, Okan Buruk ile zaman zaman İtalyanca konuştuğuna da işaret ederek, "Okan hocanın İtalyanca konuşması bana iyi geliyor. Sahada bazı zamanlarda İtalyanca konuştuğumuzda benden tam olarak ne istediğini anlıyorum. Teknik kadromuzun hepsi uluslararası seviyede. Hocalarımız ile gayet iyi bir iletişimimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Petrucci, Türkçe olarak taraftarlara "Allah sizi korusun." mesajı verdi.