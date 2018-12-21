Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizesporlu Petrucci: "Daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz"
21.12.2018 - 12:40 |

Çaykur Rizesporlu Petrucci: "Daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Davide Petrucci, ligde bulundukları konumu hak etmediklerini söyledi.

Çaykur Rizesporlu Petrucci: "Daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz"
ABONE OL

İtalyan futbolcu, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayarak, "Daha yukarıları hak ediyoruz. Rakiplerimizle kıyasladığımız zaman en az onlar kadar mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Biraz daha şanslı olsaydık daha iyi konumda olurduk. Umarım Trabzonspor maçı ile güzel bir başlangıç yaparız." dedi.

Lige iyi başlayamadıklarını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz. Daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz. İyi bir ekibe sahibiz. Oynamadığımız zaman kalitenizi göstermeniz zor oluyor. Son zamanlarda ilk 11'de forma giyme şansı buldum. Oynadıkça daha iyi duruma geldiğimi düşünüyorum. Kalan haftalarda da takım içerisinde elimden geleni yapacağım."

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçları öncesi 12 puanla son sırada yer alıyor.

Cenk Tosun paylaştı: Yavaş ama emin adımlarla...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hasan Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler
    Hasan Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler
  2. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den istifa sinyali
    Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül'den istifa sinyali
  3. F1 pilotu Zanardi rehabilitasyon kliniğine nakledildi
    F1 pilotu Zanardi rehabilitasyon kliniğine nakledildi
  4. Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz
    Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz
  5. Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları
    Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Epureanu'dan Skrtel ve şampiyonluk sözleri

Epureanu'dan Skrtel ve şampiyonluk sözleri

Transfer haberleri | Benfica'da hedef Islam Slimani!

Transfer haberleri | Benfica'da hedef Islam Slimani!

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam

Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı

Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı

Sıradaki Haber