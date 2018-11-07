Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizesporlu Samudio: "Hak ettiğimiz yerde değiliz'
07.11.2018 - 17:31 |

Çaykur Rizesporlu Samudio: "Hak ettiğimiz yerde değiliz'

Ligde bu hafta sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor'da Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını söyledi.

Çaykur Rizesporlu Samudio: "Hak ettiğimiz yerde değiliz'
ABONE OL

Samudio, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak ligde beklentilerin uzağında kaldıklarını belirterek, "Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. Bulunduğumuz durumdan çıkmak için çok çalışmalıyız. Takım olarak bunun bilincindeyiz." dedi.

Çok zor bir maçın kendilerini beklediğine işaret eden Samudio, "Rakibimiz ligde lider ve onlara karşı koyabilmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilinci ile hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Samudio, takım oyunu için mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süper Lig gerçekten zor ama herkes için zor. Zaman zaman ben de zorlanıyorum. Benim için önemli olan takımın başarısı. Bunu düşünerek çalışıyorum. Bu takımda kimin gol attığından ziyade takımın aldığı puanlar önemli. Ligde oynadığımız maçlara bakılırsa kolay kaybetmedik ama bu yeterli değil. Daha çok üzerine koymak için mücadele şart. İlk maçtan son maça kadar iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz. Başakşehir'e karşı çok zor bir mücadele bizi bekliyor"

Yeşil-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

Çalışmaya sakatlığı bulunan Musa Çağıran ve Armand Traore katılmadı. İlk 20 dakikasının ardından basına kapalı yapılan antrenmanda, koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Frutti Extra Bursaspor'un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar vefat etti
    Frutti Extra Bursaspor'un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar vefat etti
  3. Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
    Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
  4. Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
    Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
  5. Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı
    Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: 4 futbolcuyla ön protokol imzaladık

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: 4 futbolcuyla ön protokol imzaladık

Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim

Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim

Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

Sıradaki Haber