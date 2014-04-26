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26.04.2014 - 15:37 | | AA

Çaykur Rizespor'un başka çaresi yok

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak için Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirtti.

Çaykur Rizespor'un başka çaresi yok
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Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyebilmesi için 1 puana ihtiyacı olduğu belirterek, "Fenerbahçe ile çok zor bir maç oynayacağız. Fenerbahçe'nin bu maçta alacağı 1 puan, onlara şampiyonluğu getirecek ama bizim puana çok daha fazla ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor olarak Fenerbahçe maçına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirten Ferah, şunları kaydetti:

"Maç sonunda alacağımız puan veya puanlar bizim için büyük önem taşımaktadır. Alt sıralardan uzaklaşmak için Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Hafta boyunca çok iyi bir çalışma geçirdik. Bunun bilinciyle mücadele edeceğiz. Futbolseverleri, yarın akşam, her iki takımın da çok arzulu olacağı ve çok çekişmeli geçecek bir müsabaka bekliyor. İstanbul'daki Rizeli kadın ve çocuk taraftarlarımızdan bu maçta da takımımızı desteklemelerini istiyoruz. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda ve bundan sonra yapacağımız diğer maçlarda rakip takıma saygı duymak, her zaman gözettiğimiz ve önem verdiğimiz bir değerdir."

Çaykur Rizespor'un, Fenerbahçe karşısında "Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Kağan Söylemezgiller, Sylvestre, Ümit Korkmaz, Lualua ve Deniz Kadah" muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor. Rize ekibinde sakatlıkları bulunan Ahmet Görkem Görk, Kweuke, Sercan Kaya, Liman Abdi ve Engin Baytar'ın kadroda yer alamayacağı belirtildi.

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