Çaykur Rizespor'un istikrar abidesi Itandje

Ligin son haftasında Medipol Başakehir deplasmanında yedekler arasında bulunan ve görev almayan yeşil-mavili takımın Kamerunlu kalecisi, forma giydiği 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada mücadele etti. Itandje 33 maçta, kalesinde 47 gol gördü.

Yeşil-mavili ekipte, başarılı eldiveni, 2 bin 820 dakikayla Nijeryalı defans oyuncusu Oboabona, 2 bin 492 dakikayla da golcü futbolcu Deniz Kadah takip etti.

Kaleci Mert Kuleli ise 34 haftada 18 kişilik kadroya dahi giremezken, Muhammet Emin Balcılar zaman zaman maç kadrolarında yer alsa da forma şansı bulamadı.

Kaleci Gökhan Akkan 90, Gürcü orta saha oyuncusu Nika Dzemalidze 132 ve Ümit Korkmaz 137 dakikayla en az süre alan futbolcular olarak dikkati çekti.Çaykur Rizespor'un ikinci yarıda Medicana Sivasspor'dan kadrosuna kattığı defans oyuncusu Ümit Kurt ise 234 dakika sahada kaldı.

Sakatlıklar, Eren'i ve Kweuke'yi yavaşlattı

Geçen sezonun en iyileri arasında yer alan ve gol yükünü çeken Kweuke ile milli takıma kadar yükselen sol bek Eren Albayrak, sakatlıkları nedeniyle ligin ikinci yarısında adeta yeşil-mavili formaya hasret kaldı.

Ligin ilk yarısında 9 gol atma başarısı gösteren ve bin 441 dakika forma giyen Kamerunlu forvet, ikinci yarıda sahada sadece 75 dakika kalabildi. Kweuke, ikinci yarının ilk haftasında penaltı golü sonrası Sylvestre ile çarpıştıktan sonra 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve bir daha forma giyemedi. Kweuke bu sezon toplamda 17 maçta bin 516 dakika görev alarak ligi 10 gol ile tamamladı.

Sezonun ilk yarısında bin 71 dakika görev alan Eren Albayrak ise ikinci yarıda sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kaldı. Toplamda bin 649 dakika görev yapan Eren, asistleriyle 8 gole katkı sağladı.

Koray Altınay'ı kartlar da durduramadı

Yeşil-mavili ekibin en "hırçın" futbolcusu Koray Altınay, bu sezon ligde 13 maçta sarı kart görürken ilk yarıdaki Kasımpaşa mücadelesinde çift sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bırakmıştı.

Sezonun üç maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen gurbetçi oyuncu, 27 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 30 maçta 2 bin 396 dakika görev yapan Koray'ın 2 de asisti bulunuyor.

Ali Adnan'ın boşluğunu Dhurgham İsmail doldurdu

Sezon başında takımdan ayrılarak İtalya Birinci Lig ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Ali Adnan'ın yerini, bir başka Iraklı sol bek Dhurgham İsmail ile dolduran Çaykur Rizespor, bu oyuncunun performansından memnun kaldı.

Geleceğe yatırım düşüncesiyle alınan oyuncu, ligde 20 maçta bin 225 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki Iraklı sol bek, bu maçların 13'üne ilk 11'de başladı.

Türkiye Kupası'nda da 8 maçta 539 dakika görev alan İsmail'in, bir de golü bulunuyor. Çaykur Rizespor'da 2015-2016 sezonunda forma giyen 23 futbolcunun görev yaptığı süreler şöyle:

Futbolcu Süre

Charles Itandje 2970

Godfrey Oboabona 2820

Deniz Kadah 2492

Koray Altınay 2396

Ahmet İlhan Özek 2258

Orhan Ovacıklı 2203

Ousmane Viera 2130

Eren Albayrak 1649

Ludovic Sylvestre 1640

Cedric Makiadi 1564

Leonard Kweuke 1516

Robin Yalçın 1487

Mehmet Akyüz 1482

Sercan Kaya 1380

Dhurghaim İsmail 1225

Murat Duruer 1180

Patryk Tuszynski 921

Tedy Chevalier 874

Ertuğrul Ersoy 803

Ümit Kurt 234

Ümit Korkmaz 137

Nika Dzemalidze 132

Gökhan Akkan 90