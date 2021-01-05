Cedi Cavaliers'a yetmedi! 20 sayı fark...

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ile kozlarını paylaştı.

Orlando Magic sahasında 103-83'lük skorla galip gelirken Cavaliers'te Cedi Osman'ın performansı dikkat çekti. Milli oyuncu karşılaşmayı 18 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı ancak bu performans galibiyete yetmedi.

Cavaliers'ta Andre Drummond 10 sayı ve 14 ribaund ile double double yaparken Colin Sexton ise 24 sayı kaydetti.

20 sayı farkla kazanan Orlando Magic'te ise Aaron Gordon 24 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Nikola Vucevic'in 23 sayı ve 8 ribaund ile oynadığı mücadelede 23 dakika parkede kalan Khem Birch de 12 sayı ve 12 ribaund ile double double yaptı.

Magic 7 maçın sonunda beşinci galibiyetini alırken Cavaliers ise üçüncü kez yenildi.