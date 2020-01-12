Cedi "double double" yaptı, Cavaliers kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin 4. en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Denver Nuggets'ı deplasmanda 111-103 yendi.

25 sayı kaydeden Collin Sexton, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love 19 sayı, 15 ribaunt, Tristan Thompson 18 sayı, 13 ribaunt'la oynadı.

'Kazanmak kafada başlar' dedi, double double yaptı

NBA'de ülkemizi gururla temsil eden isimlerden biri olan Cedi Osman dün gece şov yaptı. Kazanmak kafada başlar mottosuyla her maça çıkan Milli basketbolcu , Cedi Osman 11 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double"a imza attı.

Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Portland Trail Blazers deplasmanından 122-101 galip ayrıldıkları mücadelede 2 sayı, 3 ribaunt üretti.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Dallas Mavericks'e 109-91 yenildiği müsabakada 2 sayı, 2 asistle oynadı.

Harden 20 bin sayıya ulaştı

Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 139-109 mağlup etti.

Rockets'ta James Harden 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Russell Westbrook 30 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Isaiah Hartenstein de 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

20 bin sayı barajını geçen Harden, NBA tarihinde bunu başaran 45. oyuncu oldu.

Sonuçlar

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 139-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 140-105

Detroit Piston-Chicago Bulls: 99-108

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 110-125

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 109-91

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 103-111

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 101-122