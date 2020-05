Cedi Osman: Çocuklar gibiydim

NBA’de Cleveland Cavaliers formasıyla mükemmel bir sezon geçirirken, NBA All Star hafta sonunda da Yükselen Yıldızlar maçında boy gösteren Cedi Osman, Kovid-19 nedeniyle liglere ara verilmesi nedeniyle karantinada kaldığı dönemi ve 2 ay sonra yaptığı ilk antrenmanda hissettiklerini MİLLİYET’e anlattı.

Karantina sürecinde neler yaptın Cedi, nasıl vakit geçiriyorsun?

- Karantina hayatına alıştım diyebilirim. Yaklaşık 2 aydır evde dizi, film ve oyunla, biraz da antrenmanlarla zaman geçiriyorum. Şimdi ise salonda antrenmanlar başladı. Zorunlu değil ama isteyenler gidebiliyor. Ben de pazartesiden cumaya kadar çalışmalarımı sürdüreceğim.

Bu süreçte yeni yeteneklerini keşfettin mi?

- İspanyolca’ya başladım. Bu dili çok seviyorum. İspanyolca dizi ve film de çok izlediğim için ilerletmek istedim. Arada yemek yapıyorum ama şimdi oruç tuttuğum için zaten günde bir kez yemek yiyorum, bunu çok ilerlettim diyemem.

İnsan boş kalınca geçmişi düşünür, senin aklına gelen iyi/kötü şeyler var mı?

- Tabii ki geçmişi düşündüğüm zamanlar oluyor. Tek başımayım, bazı şeyleri düşünmek için bolca zamanım oluyor. Bazen güzel, bazen üzücü şeyler de aklıma geliyor ama genelde pozitif olmaya çalışıyorum, yoksa bu zaman başka türlü geçmez.

2 ay aranın ardından ilk kez idman yaptın? O topu eline aldığında neler hissettin?

- Küçük çocukları parka götürüp salarsınız ya, onlar da bir o oyuncağa bir bu oyuncağa gider... Aynı şeyi hissettim. Gerçekten çok özlemişim basketbol topunu. Sahanın etrafında koşmaya başladım. Resmen hayatımı geri almış gibiydim. Space Jam’de oyuncular yeteneklerini geri almıştı ya, sanki ben de sahaya girince yeteneklerimi geri almış gibi hissettim.

‘Bence çok zor’

Sezonun tamamlanma senaryoları hakkında ne düşünüyorsun?

- Ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde Adam Silver ile toplantı vardı. Onlar devam etmek istiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir yerde toplanacağımız söyleniyor. Her takımın çok fazla üyesi var. Çok kalabalık bir ortam olacak. Bu kadar kişinin içinde bir kişi bile yakalanırsa o zaman ne yapılacak. Bunlar soru işaretleri. Şu ana kadar gerçekten mükemmel iş çıkaran Adam Silver ve NBA’in hem lig için hem de oyuncular için en iyi seçeneği bulup uygulayacağını düşünüyorum. Ama bana kalırsa zor gibi gözüküyor...

Çok iyi bir sezon geçiriyordun, bu zamana kadar olan kısım nasıldı?

- Oynadığımız bölüm benim için çok iyiydi. Farklı bir görev almış, lider rolünü üstlenmiştim. All Star’a seçildim, insanlar daha çok takip etmeye başlamıştı, gözleri üzerime çektim. 2. sene zaten benim için çok çok önemliydi ve bunu iyi kullandığımı düşünüyorum.

All Star demişken... Mehmet Okur’dan sonra All Star organizasyonunda bulunan 2. Türk oldun... Nasıldı?

‘Büyük tecrübe’

- Mehmet Abi, All Star maçında oynamıştı, yani All Star’ın All Star’ı... Ben Yükselen Yıldızlar maçında oynadım ama yine de çok güzeldi benim için. 2. senemde bunu başardığım için mutluyum. Oradaki her şey çok önemli tecrübeydi. Oradaki insanlarla konuşmak, ortamın içinde bulunmak, maça çıkmak... Kesinlikle çok keyif aldığım bir hafta sonuydu.

‘Markalaşma ekip işi’

Her kulvarda önemli adımlar atan Cedi Osman, “Önce Cedi Academy’yi abimle kurduk. Ardından The First Cedi ‘hashtag’ini herkese kabul ettirdik. Bu bir ekip işi” diye konuştu.

Cedi Osman Academy adında basketbol okulları kuran, The Firsth Cedi ‘hastag’iyle tüm dünyaya adını duyuran ve farklı markaların yüzü olan yıldız basketbolcu, erken yaşta markalaşma adına önemli adımlar atmasının da bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

Uzun süredir bir ekibinin olduğunu ifade eden milli basketbolcu, “Cedi Academy’yi abimle beraber kurduk. Hasan Serbest de bize yardımcı oldu. The First Cedi ‘hashtag’ini herkese kabul ettirdik, bütün dünya artık bunu biliyor. Şimdi de The First Cedi Live’a başladık. Uzun süreli bir planlama bu, daha da yaymayı düşünüyoruz ama şu anda da iyi gidiyoruz. Güzel konuklarımız oldu, son olarak da anneler günü özel yaptık, çarşamba günü (bugün) de yeni bir bölümümüz olacak. Sürekli yeni bir şeyle gelmeye çalışıyoruz. Bunun için de ekibim iyi iş çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor” dedi.

‘Soru sormak zor’

Yaptığı yayınlarda soru soran taraf olduğunu hatırlattığımız Cedi, “Soru sormak gerçekten çok zormuş. Benim yabancısı olduğum bir konu. İnanın çok çalışıyorum. Bir yayından 2-3 gün önce sorular hazır oluyor zaten. Gece yatarken onları tekrar ediyorum. Bu işin organizasyonunu yapan Okan abiyle sanki o konukmuş gibi provalar yapıyoruz. Ama önem verdiğim bir konu. Uzun süreler bunu sürdürmeyi umuyorum” diye konuştu.

‘Bu üçlü can yakar!’

İnsanların sana karşı bir sevgisi var. Bu sadece başarılarla açıklanamaz sanırım... Son olarak milli takım kaptanı Semih Erden, ‘Karantinada yanında olmasını istediği ilk isim için Cedi Osman derken, bir de bizi kontrol edecek biri lazım” demişti... Bu sevginin sırrı ne?

- İnsanların seni sevmesi kadar güzel bir şey yok. Ben bu sevgiyi ve saygıyı oynadığım basketbolla, ama daha çok insanlara olan saygımla kazandığımı düşünüyorum. Kimseye saygısızlık yapmadım, ülkemi ya da takımımı kötü duruma düşürecek söz söylemedim. Her seviyede işimi en iyi şekilde en üst düzeyde yapmaya çalışıyorum. Semih abi ile buluşunca biraz ortam geriliyor. Yaşım gereği ondan daha enerjik oluyorum. O takımın kaptanı olarak daha ağır takılıyor ve beni kontrol etmesi güçleşiyor. Bizi kontrol etmek için Doğuş abi olabilirdi. Efes’te de milli takımlarda da hep beraberdik Doğuş abi ile... Doğuş abi de olursa bu üçlü çok can yakabilir.

‘O fauller hep aklımda’

Dünya Kupası’ndaki ABD maçında kaçan fauller aklına geliyor mu, bu seni ilerisi için motive ediyor mu? Bu takımın saha içi lideri olarak, ‘bir gün kupaya taşıyacağım’ diyor musun?

- Aklıma çok geliyor. O dönemde her şey sakinleştikten sonra birkaç kez o maçı izledim. Gerçekten iyi oynamışız, daha doğrusu takım arkadaşlarım iyi oynamış, ben kötü oynamışım. (Sen de ikinci yarıda iyi oynamıştın) Ben bir yerden sonra açılacağımı biliyordum. Ama sonlarda yaşanan o serbest atışlar, her ne kadar geçmişte kalsa da hep aklıma geliyor. Sonuçta her şey tecrübe. ABD’yi yenip tarih yazabilirdik. Çekler’e de kaybettik sonra, ama o maçı kazansak belki daha farklı olacaktı. Bu kafamda canlanıyor ama ben milli formayı giydiğim sürece bu takımı şampiyonluklara taşıyabileceğime inanıyorum, hep bunu düşünüyorum.

Kazanmak kafada başlar

Karantina sürecinde Head&Shoulders’ın mottosunu aklına getirdiğini belirten Cedi, “Çünkü, evde otururken bile kendimizi motive etmeye yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.

Seninle özdeşleşen ‘Kazanmak kafada başlar’ mottosuyla da özgüvenin önemini gösteriyorsun, gençlere ilham oluyorsun. Bu aslında içinde bulunduğumuz süreç ile de çok uyumlu ve anlamlı, bu konuda ne söylemek istersin?

- Özgüven insanın kendi sınırlarını bilmesi ve o sınırları zorlayabilecek potansiyeli harekete geçirebilmesidir bence. ‘Kazanmak Kafada Başlar’ benim sevdiğim ve inandığım bir motto. Head&Shoulders bu mottoyu her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini aslında çok güzel anlatıyor. Evde kaldığımız bu dönemde de bu mottonun önemini kendime sürekli hatırlatıp, insanlara da aktarmaya çalışıyorum. Çünkü, evde otururken bile kendimizi motive etmenin, yeni şeyler denemenin ve belki hiçbir zaman yapamayacağımızı düşündüğümüz şeyleri deneyip başarmanın, toplum olarak bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmemize yardımcı olacağına inanıyorum.

Head&Shoulders’ın #HepSeninle kampanyasını başlatmasının sebeplerinden biri de bu, yaptığı canlı yayınlarla hem fiziksel hem de psikolojik olarak insanları bir nebze de olsa rahatlatıp olumsuz düşüncelerden uzaklaştırmayı hedefliyor. Bağışlarla da topluma desteğini artırıyor. Bu süreci hep beraber, mümkün olan en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.

‘Artıları var’

Milli takım ortamını da özledin sanırım?

- Gerçekten çok özledim. Keşke bu virüs çıkmasa ve her şey normal seyrinde sürseydi. Ama bu duruma gelince de sağlık her şeyden önemli, bu nedenle olimpiyatların ertelenmesine sevindim. Bu yaz herkesin vücudunu toparlama ve dinlenme, belki güzel bir tatil yapma imkanı olacak. Bunlar artılar olabilir ama milli takım ortamını çok özlediğim de bir gerçek.

‘Her sene biraz daha gelişiyoruz’

Elemelerin bir sene ertelenmesi tecrübe olarak artı sağlar mı?

- Her sene biraz daha gelişiyoruz orası kesin. Belki son birkaç sene bir başarı yakalayamadık ama önemli işler yapabiliriz. Çok iyi bir takımız, yeter ki yapabileceklerimize ve birbirimize inanalım, güvenelim. Ama NBA sezonunun aralıkta başlayacağı konuşuluyor. Rakiplerimiz Kanada ve Yunanistan’ın NBA’deki yıldızları gelebilecek mi? Hatta bizim gelip gelemeyeceğimizi bile bilmiyoruz ki... Bunu zaman gösterecek.

