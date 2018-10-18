Cedi Osman sezonun ilk maçında şov yaptı!

Maça ilk 5'te başlayan ve takımın liderlerinden biri olarak dikkat çeken Cedi Osman karşılaşmayı 5/6 serbest atış, 2/2 üç sayı, 3/8 iki sayı isabetiyle 17 sayı kaydederken, 10 da ribaund alarak NBA kariyerinde ilk kez double-double yaptı. Cavs'te Kevin Love 21 sayı kaydetti.

Toronto Raptors'te ekibin yeni ismi Kawhi Leonard 24 sayı ve 13 ribaund ile oynarken 37 dakika sahada kaldı. Raptors'ta Kyle Lowry 27 sayı buldu.

Ersan iyi başladı, Walker rekor kırdı

Gecenin bir başka maçında Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks deplasmanda Charlotte Hornets'i 113-112 yendi.

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova kenardan gelip 29 dakika süre aldığı maçta 1/3 üçlük, 5/6 ikilik ile 13 sayı attı, 9 ribaund, 2 asistle iyi bir oyun çıkardı. Milwaukee'nin yıldızı Antetokounmpo 25 sayı, 18 ribaund, 8 asistle galibiyette başrolü oynadı. Khris Middleton 19 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Eric Bledsoe 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile oynadı.

Charlotte'ta Kemba Walker 41 sayı ile Hornets adına sezonun açılış maçının rekorunu kırdı. Malik Monk'un 18 sayı ile Walker'a eşlik ederken, Tony Parker yeni formasıyla ilk maçında 8 sayı, 3 ribaund, 7 asist üretti.

Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers - Memphis Grizzlies: 111-83

Orlando Magic - Miami Heat: 104-101

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks: 112- 113

Detroit Pistons - Brooklyn Nets: 103-100

New York Knicks - Atlanta Hawks: 126-107

Houston Rockets - New Orleans Pelicans: 112-131

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves: 112-108

Sacramento Kings - Utah Jazz: 117-123

Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 121-100

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets: 98-107