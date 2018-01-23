Cedi Osman ve Bogdan Bogdanovic takım arkadaşı olabilir

Cavaliers‘ın listesinde Hill dışında Los Angeles Clippers‘tan DeAndre Jordan da yer alıyor. İki takımla da görüşmelerini sürdüren Cavaliers‘ın olası bir takası üçlü yapması da gündemde.

Bazı kaynaklara göre Kings‘in görüşmelerde Cedi Osman‘ı isteyebileceği iddia ediliyor. Cavaliers‘ın böyle bir teklife sıcak bakıp bakmayacağı şu an için belirsiz.

Ancak böyle bir takasın olması halinde Cedi‘nin geçtiğimiz sezon BSL‘de rakip olduğu Bogdan Bogdanovic‘le aynı formayı giyecek olması ise Türk basketbolseverleri epey yakından ilgilendiriyor.