Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cedi Osman ve Bogdan Bogdanovic takım arkadaşı olabilir
23.01.2018 - 09:34 |

Cedi Osman ve Bogdan Bogdanovic takım arkadaşı olabilir

Cleveland Cavaliers‘ın bir süredir Sacramento Kings‘in tecrübeli oyun kurucusu George Hill‘le ilgilendiği biliniyor.

Cedi Osman ve Bogdan Bogdanovic takım arkadaşı olabilir
ABONE OL

Cavaliers‘ın listesinde Hill dışında Los Angeles Clippers‘tan DeAndre Jordan da yer alıyor. İki takımla da görüşmelerini sürdüren Cavaliers‘ın olası bir takası üçlü yapması da gündemde.

Bazı kaynaklara göre Kings‘in görüşmelerde Cedi Osman‘ı isteyebileceği iddia ediliyor. Cavaliers‘ın böyle bir teklife sıcak bakıp bakmayacağı şu an için belirsiz.

Ancak böyle bir takasın olması halinde Cedi‘nin geçtiğimiz sezon BSL‘de rakip olduğu Bogdan Bogdanovic‘le aynı formayı giyecek olması ise Türk basketbolseverleri epey yakından ilgilendiriyor.

    La Liga'nın 32. haftasının en eğlenceli anları!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!
      İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!
    2. Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
      Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
    3. Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
      Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
    4. Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
      Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
    5. Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3
      Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor

    Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

    Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

    Sıradaki Haber