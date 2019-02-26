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26.02.2019 - 09:31 | | AA

Cedi Osman'dan 27 sayılık performans

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 27 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a 123-110 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Cedi Osman'dan 27 sayılık performans
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Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynayıp kariyer rekoru olan 29'u zorladığı karşılaşmada Cleveland, evinde Portland'a 123-110 mağlup oldu.

Ev sahibi Cleveland'da Kevin Love 18 sayı üretirken, Jordan Clarkson 19, Collin Sexton ise 11 sayı ile mücadele etti.

Geceyi galibiyetle tamamlayan Portland'da ise CJ McCollum 35, Damian Lillard 21, Seth Curry 15 sayıyla oynadı.

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın Chicago Bulls deplasmanından 117-106 galip ayrıldığı karşılaşmada, 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı.
Harden'ın serisi bitti
Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 119-111 kazandı.
Rockets'ta 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden James Harden ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Chris Paul, galibiyetin mimarları oldular. Hawks'un çaylak oyuncusu Trae Young ise 36 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
28 sayıda kalan Harden'ın 13 Aralık 2018'de başlayan 30 veya üstünde sayı atma serisi noktalandı. 32 karşılaşma boyunca 30 sayının altına düşmeyen Harden, bu süre zarfında 41,1 sayı ortalaması yakaladı.
29 yaşındaki basketbolcu, Wilt Chamberlain'den (65 maç) sonra en uzun 30 sayılık serisine imza atarak NBA tarihindeki yerini aldı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85
Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112

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