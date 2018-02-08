Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cedi savundu, LeBron attı, Cleveland kazandı
08.02.2018 - 07:24 |

Cedi savundu, LeBron attı, Cleveland kazandı

NBA'de zor günler geçiren Celeveland Cavaliers uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'ı LeBron James'in son saniye basketiyle mağlup etti. Maça damga vuran isimlerden biri de milli basketbolcumuz Cedi Osman oldu.

Cedi savundu, LeBron attı, Cleveland kazandı
ABONE OL

Gecenin en heyecan veren ve uzatmaya giden maçında Cleveland evinde ligin flaş takımlarından Minnesota ile karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçta Cavs rakibini 140-138 mağlup etmeyi başardı.

Cleveland'da LeBron James uzatmaya giden maçta skor 138-138 beraberlikle devam ederken, bitime bir saniye kala attığı basketle takımına maçı kazandırdı. James 37 sayı, 10 ribaund ve 15 asistlik bir performans maça damga vuran isim olurken, milli oyuncumuz Cedi Osman da galibiyetle önemli pay sahibi oldu.

Yaklaşık 22 dakika süre alan Cedi, maçı en kritik bölümlerinde parkedede yer alırken, 9 sayı ve 4 ribaundunun yanı sıra özellikle savunmada gösterdiği performans ile büyük beğeni aldı. Cleveland taraftarı Cedi Osman her oyuna girerken ve çıkarken alkışlarıyla büyük destek verdi.

LeBron James galibiyeti getiren son saniye basketinin ardından zafer sevincini ilk olarak Cedi Osman ile birlikte yaşadı.

Cedi savundu, LeBron attı, Cleveland kazandı

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber