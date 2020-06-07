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07.06.2020 - 18:07 |

Ceferin açÄ±kladÄ±! Play-off için tek koÅŸul...

UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, ligler iÃ§in bitiÅŸ tarihini iÅŸaret etti; "Her federasyon kendi formatÄ±nÄ± kendi belirler.Â AmacÄ±mÄ±z ve federasyonlardan beklentimiz liglerin 2 AÄŸustos'a kadar bitirilmesi" dedi.Â

Ceferin açÄ±kladÄ±! Play-off için tek koÅŸul...
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Celal Umut Eren / SkorerÂ 

Corona virÃ¼s nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri tek tek baÅŸlarken bitiÅŸ tarihleri de tartÄ±ÅŸma konusu oldu.Â 

UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, La Parisien iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade etti. Ceferin, federasyonlara ve liglere devam edip etmeme konusunda bazÄ± Ã¶neriler sunduklarÄ±nÄ± belirtti.

Åžu anda baÅŸlayan ve baÅŸlayacak olan ligler iÃ§in de Ã¶nemli bir tarih iÅŸaret etti. UEFA BaÅŸkanÄ±, 2 AÄŸustos'u gÃ¶stererek, "FederasyonlarÄ±n lig formatlarÄ± kendilerinin belirleyeceÄŸi bir karar. Ä°steyen federasyon play-off yapar isteyen federasyon normal statÃ¼ yapar isteyen de play-out sistemi getirir. AmacÄ±mÄ±z ve federasyonlardan beklentimiz liglerin 2 AÄŸustos'a kadar bitirilmesi. Futbol federasyonlarÄ± kendi takvimlerini ve formatlarÄ±nÄ± kendileri belirler" dedi.Â 

Ceferin aÃ§Ä±kladÄ± Play-off iÃ§in tek koÅŸul...

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