Ceferin aÃ§Ä±kladÄ± Play-off iÃ§in tek koÅŸul...

Celal Umut Eren / SkorerÂ

Corona virÃ¼s nedeniyle ertelenen Avrupa ligleri tek tek baÅŸlarken bitiÅŸ tarihleri de tartÄ±ÅŸma konusu oldu.Â

UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, La Parisien iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ifade etti. Ceferin, federasyonlara ve liglere devam edip etmeme konusunda bazÄ± Ã¶neriler sunduklarÄ±nÄ± belirtti.

Åžu anda baÅŸlayan ve baÅŸlayacak olan ligler iÃ§in de Ã¶nemli bir tarih iÅŸaret etti. UEFA BaÅŸkanÄ±, 2 AÄŸustos'u gÃ¶stererek, "FederasyonlarÄ±n lig formatlarÄ± kendilerinin belirleyeceÄŸi bir karar. Ä°steyen federasyon play-off yapar isteyen federasyon normal statÃ¼ yapar isteyen de play-out sistemi getirir. AmacÄ±mÄ±z ve federasyonlardan beklentimiz liglerin 2 AÄŸustos'a kadar bitirilmesi. Futbol federasyonlarÄ± kendi takvimlerini ve formatlarÄ±nÄ± kendileri belirler" dedi.Â

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