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28.03.2020 - 15:27 |

Ceferin resmen açıkladı: Başaramazsak iptal edeceğiz

Aleksander Ceferin, pandeminin ne zaman duracağını bilemediklerini ve bir plan yapamadıklarını söyledi. UEFA Başkanı, "Ligler ne zaman başlar bilmiyoruz. Mayıs ortası da olabilir, haziran da hatta haziran sonu da. Belki başaramazsak iptal edeceğiz" dedi.

Ceferin resmen açıkladı: Başaramazsak iptal edeceğiz
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

 

Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa futbolu durma noktasına gelirken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den açıklamalar geldi. İtalya'dan  La Repubblica'ya röportaj veren Ceferin, planlarının hazır olduğunu ancak bir belirsizlik yaşadıklarını ifade etti.

UEFA Başkanı, "Kimse şu anda pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Ligler ne zaman başlar net bir fikir yok. Mayıs ortası mı, haziran mı yoksa hatta haziran sonu mu bilemiyoruz. Biz planlarımızı hazırladık, belki sezon iptal bile olacak. Biz ligler ve kulüplerle hep görüşüyoruz. Belki gelecek sezon biraz ötelenecek. Bizim sıkıntımız; şu anda kimse pandeminin ne zaman biteceğini bilmemesi. Biz bu nedenle nihai bir planlama yapamıyoruz" dedi.

Ceferin, "Bu pandemi direkt kulüpleri vurdu. Bu berbat yılın ardından Avrupa kulüplerinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" yorumunu yaptı. 

Avrupa Birliğine tepki gösteren Aleksander Ceferin, "Avrupa Birliği'nin bize karşı tutumu hayal kırıklığı oldu. Ben birlik beraberlik göremiyorum, üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

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