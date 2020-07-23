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23.07.2020 - 18:02 |

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nde sezon iptal edildi! Küme düşme...

Korona virüs nedeniyle Avrupa’da iptal edilen liglere bir yenisi daha eklendi. Çek Cumhuriyeti 1. Ligi play-out aşamasında koronavirüs nedeniyle sezon durdurulup iptal edildi. Hiç bir takımın küme düşmemesine, alt ligden ise iki takımın birinci lige yükselmesine karar verildi. Slavia Prag daha öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nde sezon iptal edildi! Küme düşme...
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Onur Dinçer / Skorer

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi play-out aşamasında sezon koronavirüs nedeniyle durduruldu, geri kalanı iptal edildi. Hiçbir takım bu sezon küme düşmeyecek.

Korona virüs nedeniyle Avrupa’da iptal edilen liglere bir yenisi daha eklendi. Çek Cumhuriyeti’nde, sezonun son bölümü olan küme düşme play-out grubu durduruldu, sezon iptal edildi.

Takım karantinaya girdi, sezon iptal

Opava takımından bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Tüm takım iki haftalık karantinaya alındı. Ligde geride kalan iki haftayı, 2 Ağustos olan son tarihe kadar tamamlayacak vakit kalmadığı için sezon sona erdirildi.

Çek Cumhuriyeti 1. Liginde sezon iptal edildi Küme düşme...

Küme düşen yok ama çıkan var

Hiç bir takımın küme düşmemesine, alt ligden ise iki takımın birinci lige yükselmesine karar verildi. 2. Ligde ilk iki sırayı alan Pardubice ve Brno takımları 1. Lige yükseltildi. Böylece Çek 1. Ligi’nde takım sayısı arttı, gelecek sezon 16 yerine 18 takım mücadele edecek.

Şampiyon var, küme düşen yok

Aynı ligde şampiyonluk turundaki maçlar ise daha önce tamamlanmıştı. Normal sezon lideri Slavia Prag, şampiyonluk grubunu da en yakın rakibi Viktoria Plzen’in 9 puan üstünde birinci bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Böylece Çek ligi bu sezon şampiyonu belli olan ancak hiçbir takımın küme düşmediği bir sezonu geride bıraktı.

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