Celil Yüksel: Fatih Terim'den bir şeyler öğrendiğim için çok mutluyum

Galatasaray altyapısında yetişen ve Ocak transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralanan Celil Yüksel, Skorer'in Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

Celil Yüksel, "Fatih Terim ile çalıştığım ve ondan bir şeyler öğrendiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Celil Yüksel'in açıklamaları şu şekilde;

"4-5 gündür antrenmanlara başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alıştık doğal hareketlerimize bu şekilde biraz zor oluyor ama alışacağız buna da mecburen."

"Bütün herkes için çok zor bir durum. Bizim için durum çok farklı çünkü sporcuyuz ne olursa olsun güçlü olmamız lazım. Yine de bu dönemi çok iyi geçirdim bu kadar iyi geçeceğini düşünmüyordum. Hiç kilo almadım, vermedim de."

"Tek başına çalışmak çok zor verilen programları evde gerçekleştirdik ama konsantre olmak çok zor."

"Bizim takım şu anda Survivor izliyorlar. Genellikle akşamları toplanıp Survivor izliyoruz hep birlikte takım arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz."

"Kafa olarak hazır olan veya olmayan olacak. Sonuçta hayatımızı etkileyen bir virüs durumu var. Dikkat etmeyenler de olacak ama performanslar inişli çıkışlı olacak. Bizim takımımız negatif çıktı. Şu an psikolojik olarak bir sorunumuz yok. Tek sıkıntımız sıcaklık Adana'da."

"Adana'ya ilk geldiğimde biraz sıkıntı yaşamıştım. 13 yaşında Galatasaray'da futbol oynamaya başladıktan sonra ilk kez bir takım için şehir dışına çıktım. Ama Adana'yı çok sevdim yemekleri çok güzel."

"Son ana kadar mücadele edeceğiz. İnşallah Adanaspor olarak ligde kalırız."

"Galatasaray'a 13 yaşında geldim. 3-4 kulüp daha istiyordu beni. Ardından Ahmet Keskinkılıç hocam beni Galatasaray'a çağırdı. İlk başladığımda çok heyecanlanmıştım. Biraz çekingendim. Galatasaray çok sıcak bir aile. Zaman çok çabuk geçti U16 ve U17'ye kadar. Ardından hedeflerimiz belirledik. Gerçekleri sonradan anlıyoruz."

"Galatasaray'a ilk profesyonel imzayı Tudor döneminde atmıştım. Taktik idmanda arkadan hocalar geçiyordu. Bir şeyler konuşuyorlardı beni çağırdılar. Emrah Bayraktar da oradaydı ve bana profesyonel olacağımı söylediler. Benim için o dönemde profesyonel olarak Galatasaray kariyeri başladı."

"Fatih Terim ile çalıştığım ve ondan bir şeyler öğrendiğim için çok mutluyum. Geri dönüp yeniden ondan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Fatih hoca gençlere çok önem veren ve seven birisi."

"Galatasaray'da Donk'la aramız çok iyiydi. A takıma yükseldiğimiz dönemde beni tesislere götürüyordu. Tüm takımla arkadaşlığımız çok iyiydi."

"Daha çok çalışmam gerekiyor kendimi geliştirmem lazım. Henüz hiçbir şey değilim."

"Kendimi her zaman hazır hissettim. Döndüğümde umarım forma giyerim ve Galatasaray'ın vazgeçilmezi olurum."

"Adana kebabını çok seviyorum. Genel olarak tavuk soteyi çok severim."

"Benim dizi ve film seçimim çok kötü. Hangi diziye başlasam yarım kaldı."

"Rap dinliyorum. Sagopa Kajmer'i dinlemek hoşuma gidiyor. Müzik dinleme konusunda ayrım yok ne çıkarsa onu dinliyorum. Saz çalmayı da çok seviyorum."

"Karantinada Donk, Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile olmak isterdim. Çok eğlenceli ve komikler."

"Bence en iyi forvet Falcao. Vedat Muriqi de ligin ilk yarısında çok iyi performans sergiledi ama Falcao çok iyi bir forvet. Tabii ki Sörloth da çok önemli bir isim."

"Benim bir idolüm yok ama dünya çapında beğendiğim isimler var. Luka Modric'i çok beğeniyorum."

"Çok anım var ama şu an aklıma gelmiyor. Bu daha önce de sorulmuştu ama orada da cevap verememiştim."

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