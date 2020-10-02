Celta Vigo - Barcelona: 0-3

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasÄ±nda Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada Barcelona'nÄ±n gollerini Ansu Fati (Dk.11), Lucas Olaza (Dk. 51 kendi kalesine) ve Sergi Roberto (Dk. 90 5) attÄ±.Â

Barcelona'nÄ±n FransÄ±z defans futbolcusu Clement Lengelet 42. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â

Celta Vigo'da forma giyen TÃ¼rk futbolculardan Emre Mor ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kÄ±p 60. dakikada yerini Nolito'ya bÄ±raktÄ±. Okay YokuÅŸlu ise yedek bekledi.Â

Ligde iki maÃ§Ä± eksik olan Barcelona aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle puanÄ±nÄ± 6'ya yÃ¼kseltirken 5 puanda kalan Celta ise bu sezonki ilk yenilgisini aldÄ±.

Â La Liga'da oynanan diÄŸer maÃ§larda ÅŸu sonuÃ§lar alÄ±ndÄ±: Athletic Bilbao-Cadiz: 0-1, Sevilla-Levante: 1-0.

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