Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Celta Vigo-Deportivo Alaves: 6-0
21.06.2020 - 16:58 |

Celta Vigo-Deportivo Alaves: 6-0

La Liga'da Celta Vigo konuk ettiği Deportivo Alaves'e gol yağdırdı, rahat bir nefes aldı.

Celta Vigo-Deportivo Alaves: 6-0
ABONE OL

İspanya Ligi'nde Celta Vigo fırtınası... Galiçya ekibi kendi sahasında Deportivo Alaves'e yarım düzine gol attı: 6-0.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Celta'nın gollerini 15'te Murillo, 20'de Aspas (pen.), 40 ve 41'de Rafinha, 78'de Nolito (pen.) ve Santi Mina kaydetti. Konuk ekipte Martin Aguirregabiria 27. dakikada kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da sarı kart gören Okay Yokuşlu cezalı duruma düştü. Milli futbolcu çarşamba günü Real Sociedad maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Celta rahat bir nefes aldı. Alaves ise 35 puanda kaldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe yönetimi son kararını verdi! Yeni teknik direktör...

Celta Vigo-Deportivo Alaves: 6-0

 

 

 

Trabzonspor camiası hakem hataları için bir araya geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
    Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
  2. Geri sayım başladı! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    Geri sayım başladı! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
  3. Barcelona'da De Jong şoku!
    Barcelona'da De Jong şoku!
  4. Galatasaray Kulübü, Nihat Bekdik'i andı
    Galatasaray Kulübü, Nihat Bekdik'i andı
  5. Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
    Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi

Kaptan Lung, Türkçe röportaj verdi

Bellona Kayseri Basketbol, Mikiah ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol, Mikiah ile anlaştı

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber