Celta Vigo-Deportivo Alaves: 6-0

İspanya Ligi'nde Celta Vigo fırtınası... Galiçya ekibi kendi sahasında Deportivo Alaves'e yarım düzine gol attı: 6-0.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Celta'nın gollerini 15'te Murillo, 20'de Aspas (pen.), 40 ve 41'de Rafinha, 78'de Nolito (pen.) ve Santi Mina kaydetti. Konuk ekipte Martin Aguirregabiria 27. dakikada kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da sarı kart gören Okay Yokuşlu cezalı duruma düştü. Milli futbolcu çarşamba günü Real Sociedad maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Celta rahat bir nefes aldı. Alaves ise 35 puanda kaldı.