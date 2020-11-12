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12.11.2020 - 13:41 | | MADRİD (AA) -

Celta Vigo'nun yeni teknik direktörü Eduardo Coudet

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo'da teknik direktörlük görevine Eduardo Coudet getirildi.

Celta Vigo'nun yeni teknik direktörü Eduardo Coudet
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia'nın yerine Eduardo Coudet getirildi.

Celta Vigo Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 46 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Coudet ile Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalanması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Brezilya'nın Internacional takımındaki görevini bırakarak Vigo'ya gelecek ve kariyerinde ilk defa Avrupa'da bir takımı çalıştıracak Coudet'in dört teknik yardımcısını da beraberinde getireceği bilgisi paylaşıldı.

Teknik direktörlük kariyerine 2015 yılında Arjantin'in Rosaria Central takımında başlayan Coudet, şimdiye kadar Tijuana (Meksika), Racing (Arjantin) ve Internacional'ı (Brezilya) çalıştırdı.

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo, La Liga'da geride kalan 9 haftada 7 puan toplayıp 17. sıraya düşünce, Kasım 2019'da göreve getirilen teknik direktör Oscar Garcia üç gün önce görevden alınmıştı.

Celta Vigonun yeni teknik direktörü Eduardo Coudet

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