Celtic - Hamilton maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz sezon İskoçya'da ligler maçlar oynanmadan tescil edilmiş ve Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yeni sezonda hedef bu sayıyı 10'a çıkartıp rekor kırmak! Kalede bir değişiklik yaşandı, eldivenlerin emanet edildiği Fraser Forster bir kez daha Southampton'dan kiralanamadı ve kadroya geçtiğimiz günlerde AEK'dan Vasilis Barkas takviyesi geldi. Fransız stoper Christopher Jullien ve Avrupa'nın devlerinin radarında olan Kristoffer Ajer dışında savunmanın ortasında fazla alternatifi olmayan Celtic, Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'yi bir sezon daha kiraladı ve Leeds, Crystal Palace gibi takımların kıskacındaki Odsonne Edouard'ı "şimdilik" kadroda tuttu. Sezonun açılış maçında takımda önemli bir eksik yok. Hazırlık maçında hafif bir sakatlık yaşayan sol bek Greg Taylor'ın maç saatine kadar hazır olması bekleniyor.

Hamilton, Premiership'e çıktığı 2014-15 sezonundan sonra, her sezon başında kadrosuna bakıp "Bu sene kesin düşecekler" dediğimiz bir ekip. Koronavirüs salgını olmasaydı, Hearts'ın gerisinde kalıp Championship'e yolcu edilmiş olabilirlerdi. Geçen sezonun son bölümünde takımı birçok kez ipten alan Luke Southwood yeniden kiralanamadı ve kaleci konusunda ciddi soru işaretleriyle yeni sezona başlıyorlar. Sağ bek Aaron McGowan'ı Kilmarnock'a, omurga Alex Gogic'i Hibernian'a kaptırdılar. Blair Alston, George Oakley ve Mickel Miller gibi hücum rotasyonunda yer alan önemli parçalar da yuvadan uçtu. Ama TD Brian Rice bu tarz olumsuz havaya oldukça alışık. Şapkadan geçen sezon Jamie Hamilton (18) ve Lewis Smith (20) çıkartmıştı, bu sezon da Reegan Mimnaugh (19) ve Callum Smith (21) çıkabilir...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 12 maçı da Celtic kazandı!

- Aralarındaki son 5 maçın 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İskoçya Premiership mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Celtic Kazanır" oldu! %52'lik kesim son 9 sezonda zirvede yer alan ev sahibinin yeni sezona da galibiyetle başlangıç yapmasını bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.