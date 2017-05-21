Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Celtics'te Isaiah Thomas sezonu kapattı
21.05.2017 - 14:11 | | İSTANBUL (AA)

Celtics'te Isaiah Thomas sezonu kapattı

NBA ekibi Boston Celtics'te Isaiah Thomas sezonu kapattı.

Celtics'te Isaiah Thomas sezonu kapattı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisinde Cleveland Cavaliers'a karşı 2-0 geride bulunan Boston Celtics'in yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kalçasından yaşadığı sakatlık nükseden Thomas'ın sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği duyuruldu.

İlk olarak Minnesota Timberwolves ile 15 Mart'ta oynanan normal sezon maçında kalçasından sakatlanan 28 yaşındaki Thomas, sonraki iki karşılaşmada takımdaki yerini alamamıştı. Thomas, Washington Wizards ile 12 Mayıs'ta karşılaştıkları Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında da aynı sakatlığı yaşamıştı.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu birinci sırada tamamlayıp finale yükselen takımının başarısında önemli rol üstlenen Thomas, play-off'larda 23,3 sayı, 6,7 asist ve 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.

    La Liga'nın 32. haftasının yıldızları!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı
      Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı
    2. Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor
      Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor  
    3. Halil Akbunar: Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız
      Halil Akbunar: Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız
    4. Formula 1 heyecanı geri döndü
      Formula 1 heyecanı geri döndü
    5. İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!
      İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci

    Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci

    Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!

    Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!

    Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!

    Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!

    Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3

    Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3

    Sıradaki Haber