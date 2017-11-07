Celtics'ten 7 yıl sonra bir ilk

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, deplasmanda oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 110-107 kazandı ve 2010'dan bu yana ilk kez 9 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Celtics'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, 35 sayı ve 7 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kıyısından dönen Al Horford ve 21 sayı, 8 ribaunt üreten Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı.

Hawks'ta Dennis Schroder 23 sayı, 6 asist, Dewayne Dedmon 19 sayı, 12 ribaunt ve Marco Belinelli 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Warriors'tan peş peşe 4. galibiyet

Konuk ettiği Miami Heat'i 97-80 mağlup eden Golden State Warriors, art arda 4. karşılaşmasını kazandı.

Warriors'ı galibiyete, 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Kevin Durant, maçı 18 sayı, 9 ribauntla bitiren Draymond Green ve 16 sayı, 5 ribaunt üreten Stephen Curry taşıdı.

Heat'te James Johnson 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Goran Dragic 19 sayıyla mücadele etti.

Nets'i Russell sürükledi

Brooklyn Nets, Phoenix Suns deplasmanından 98-92 galip ayrıldı.

Nets oyun kurucusu D'Angelo Russell, 13'ünü son çeyrekte attığı 23 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Joel Harris 18 sayı, DeMarre Carroll ise 14 sayı, 11 ribauntluk katkı yaptı.

Suns cephesinde T.J. Warren'ın 20 sayı, 9 ribaunt, Devin Booker'ın 18 sayı ve Mike James'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.