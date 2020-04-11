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11.04.2020 - 22:02 | | AA

Celtic'te erteleme hamlesi!

Ä°skoÃ§ya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te ekonomik ÅŸartlar nedeniyle bazÄ± Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±. Futbolcular ile teknik heyetin maaÅŸlarÄ±nda indirim ve ertelemeye gidildi.Â

Celtic'te erteleme hamlesi!

Ä°skoÃ§ya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetin maaÅŸlarÄ±nda indirim ve ertelemeye gidildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu ekonomik ÅŸartlar nedeniyle bazÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, futbolcular, teknik heyet ve kulÃ¼p idarecilerinin, maaÅŸlarÄ±nda "Ã¶nemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiÄŸi duyuruldu.

Â Ã–demelerin ciddi bir kÄ±smÄ±nÄ±n haziran ayÄ±na kadar yapÄ±lmayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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