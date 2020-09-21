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21.09.2020 - 15:05 |

Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemesinde Hindistan'dan Prajnesh Gunneswaran'a 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti
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Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelere katılan dünya 206 numarası Cem İlkel, ilk turda klasmanın 141. basamağındaki Prajnesh Gunneswaran'la karşılaştı.

Maça iyi başlayan Cem İlkel, 3-0 öne geçmesine rağmen rakibine üst üste 6 oyun verdi ve ilk seti 6-3 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette de büyük üstünlük sağlayan Hintli tenisçi seti 6-1, maçı da 2-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Türkiye'yi kadınlarda ise dünya 173'üncüsü Çağla Büyükakçay ve dünya 209 numarası Pemra Özgen temsil edecek. Çağla ve Pemra eleme maçlarını yarın oynayacak.

Cem İlkel, Fransa Açıka elemede veda etti

 

 

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