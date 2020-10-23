Cengiz Durmuş: "Dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi"

Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan Istanbul Challenger TED Open salgın nedeniyle alınan önlemlerle bu yıl 72. kez organize ediliyor.

Her yıl hiç aksamadan yapılan TED Open, 2003’te ATP tarafından seride yer alan 129 organizasyon içinde en başarılı turnuva seçilerek “2003 Challenger Award” ödülüne layık görüldü. Ödülü ise dönemin bir numarası Roger Federer, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz’a Fransa’da vermişti. Istanbul Challenger, 2004’te de aynı başarıyı tekrar etti, ancak ATP’nin Challenger ödülünü 2 yıl üst üste aynı turnuvaya vermeme politikasından ötürü, bu kez yazılı olarak onurlandırıldı.



Turnuvanın bu sene gerçekleşebilmesinin büyük emeklerle mümkün olduğuna dikkat çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş şu ifadeleri kullandı: “Federasyon olarak hedefimiz Türkiye’nin bir tenis ülkesi olabilmesi. Bu noktada da dünyanın en iyi sporcularını yetiştirme çabasıyla yıllardır projeler üretiyor, bu projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ve en başarılı organizasyonlarını yapan ülkeler arasındayız.”



72 yıldır bu geleneği sürdürebilmenin, tenisin hafızası olabilmenin önemine değinen Durmuş, “Türkiye’nin önemli bir değeri olan turnuvamız dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi. Bunlardan bahsetmek ülkeyi tenis ülkesi yapabilme hedefi olan bir yönetici olarak beni mutlu ediyor. Dünyanın en iyi sporcuları 1946’dan bu yana bu turnuvada boy gösterdi. Bu köklü turnuvaya sahip çıktığı ve ev sahipliği yaptığı için TED Spor Kulübü’ne bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘ATP büyük destek verdi’

TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin, İstanbul Challenger TED Open’ın yapılması için açık destek verdiğini belirtti, “ATP ‘Siz bu turnuvayı yeter ki yapın, biz tüm desteğimizi veriyoruz’ dedi. Bu gerçekten bizi çok gururlandırdı” diye konuştu. Tınaz konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a ve Garanti Koza’nın sahibi Şükrü İlkel’e de teşekkür ediyorum, bizi bu turnuvada yalnız bırakmadı. Pandemi şartlarında kulübü en iyi şekilde düzenledikleri için ekibimize teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta yine TED kortlarında Cumhuriyet Kızları Turnuvası olacak. 2 hafta Türk tenisi bir şölen yaşayacak. Amacımız bir oyuncumuzu şampiyon görebilmek” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 için tedbirler alındı

İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe, Kovid-19 nedeniyle birçok önlem aldıklarını söyledi. Yafe, “Oyuncularla birebir temas halinde çalışacak 25 kişilik ekibimiz test oldu geçtiğimiz hafta. Hepsi negatif. Kulübümüz büyük bir alanda bulunuyor ve gelen misafirlerimiz için çeşitli geçiş alanları düzenledik. Bu konuya oldukça önem veriyoruz” dedi.