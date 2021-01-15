Cengiz Durmuş: ‘Gücümüzü gösterdik’

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, salgın sürecinde alınan tedbirlerle ev sahipliği yaptıkları 2021 yılının ATP turnuvası Antalya Açık’ın başarılı geçtiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle dünyanın birçok yerinde organizasyon yapılamadığını ifade eden Durmuş, kendilerinin ise Antalya Açık gibi pek çok turnuvayı başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Türkiye’nin bu alandaki gücünü gösterdiklerini aktardı. TTF Başkanı Durmuş şöyle devam etti: “Sporcular inanılmaz mutlu oldu. Buraya gelen yabancı sporcular, bizim elçimiz olarak ülkelerine dönüyor.”

Her bir organizasyondan sonra yenilerinin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Durmuş, “Uluslararası turnuvalardaki deneyimimiz ortada. Dünyanın en fazla organizasyona ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Türkiye, artık tam anlamıyla tenis ülkesi haline geldi. Spor turizmine de federasyon olarak önem veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TTF Başkanı, uluslararası turnuvaların tamamının olimpiyat kapsamında olan sporcuların sıralamasını etkilediğini, 2021 yılında kendilerinin de sporcular ve federasyon olarak olimpiyattaki yerlerini almak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.