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16.09.2020 - 07:00 |

Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’un tüm dünyaya örnek bir şekilde yapıldığını aktardı, tesislerin güzelliğini öne çıkardı

Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, koronavirüs tedbirleriyle düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’un başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür eden Cengiz Durmuş’un sözlerinden satırbaşları şöyle:

-Pandemi döneminde dünyanın birçok yerinde organizasyon yapılamazken biz Türkiye’de doğru temsilde dünyaya var olduğumuzu gösterdik. Çok başarılı ve sporcuların tesisimize hayran kaldığı bir organizasyon düzenledik.

-Burada en önemlisi kendi tesisimiz olan İstanbul Tenis Merkezi’nde organizasyonu yaptık. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun takibiyle harika bir tesisimiz oldu. Tenis ailesinin kendi evi diyebileceği bir yer. Dünyadaki bütün başarılı tenisçilerin gelip oynayabileceği bir tesis oldu. Kendi sporcularımızdan şampiyonlar çıkarabileceğimiz, yetiştireceğimiz bir alan. Türkiye’nin dünyadaki yerini göstermesi için çok önemli bir merkez oldu.

-TEB BNP Paribas Tennis Championship gibi çok önemli bir turnuvanın da bu dönemde nasıl yapılacağını gösterdik. Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık. İşin doğrusu bunun mutluluğunu yaşıyoruz.

Cengiz Durmuş: Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık

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