Cengiz Ünder şaşkınlığı: 40 milyon euroluk adam yedek!

Lokomotiv Moskova'nın eski Başkanı Ilya Gerkus, Türkiye ile Rusya'yı karşılaştırdı.

A Milli Takımımız'ın Rusya göre kat kat daha güçlü bir takım olduğunu ifade eden Gerkus, milli takıma çağrılan oyuncular hakkında konuştu.

Eski yönetici, "Türkiye'ye bakıyoruz. Juventus ve Schalke'de oynayan birkaç savunma oyuncusu var. (Merih Demiral ve Ozan Kabak) Leicester'dan 40 milyonluk bir adam, yedekler arasında oturuyor. (Cengiz Ünder) Bu tür oyuncular milli takımın emrinde" dedi.

Rusya'nın savunma göbeğine değinen Gerkus, "Bizm savunmamızın ortasında Akhmat ve Antalyaspor'da forma giyen Semenov-Kudryashov ikilisi var. Hepsine saygım var ama bu takımların hiçbiri Juventus değil. Ve genel olarak, milli takımımızdan kimler seviyelerine göre Juventus'ta oynayabilir?" ifadesini kullandı.

Ilya Gerkus, buna rağmen teknik direktör Cherchesov'un milli takımda iyi işler yaptığını belirtti.