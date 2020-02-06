Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Cengiz Ünder, Tottenham'ın radarında!
06.02.2020 - 10:07 |

Cengiz Ünder, Tottenham'ın radarında!

Tottenham, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başladı.

Cengiz Ünder, Tottenham'ın radarında!

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i yaz transfer döneminde kadroya katmanın planlarını yapıyor. Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Roma'da bu yıl fazla forma şansı bulamasa da Portekizli menajeri etkilemeyi başardı.

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için hamlelere başlayan Tottenham Hotspur'un önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in transferini resmileştirmesi bekleniyor.

Cengiz Ünder bu sezon Roma ile çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel değeri ise 35 milyon euro...

Cengiz Ünder, Tottenhamın radarında

    Skorer Mutfak - 6 Şubat 2020
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Malatyaspor transferde en çok kar eden 3. kulüp

    Malatyaspor transferde en çok kar eden 3. kulüp

    Antalyaspor - Sivasspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Antalyaspor - Sivasspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Cengiz Ünder, Tottenham'ın radarında!

    Cengiz Ünder, Tottenham'ın radarında!

    Anadolu Efes- Zalgiris maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Anadolu Efes- Zalgiris maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Sıradaki Haber