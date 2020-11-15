Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri Son dakika - Cengiz Ünder'den itiraf! "Leicester City'ye döndüğümde..."
15.11.2020 - 23:50 |

Son dakika - Cengiz Ünder'den itiraf! "Leicester City'ye döndüğümde..."

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Cengiz Ünder'den itiraf! "Leicester City'ye döndüğümde..."
ABONE OL

A Milli Takımımızda Rusya ağlarını sarsan Cengiz Ünder, 3-2'lik galibiyetin sonrasında konuştu.

A Milli yıldız, "İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık. Gol anında çok düşünmedim, o pası bekliyordum, uzak direğe vuracağımı düşündüm, öyle vuruşlar yapmayı seviyorum. Şansım da yaver gitti, daha önce topum direkten dönmüştü, burada direk bana yardım etti ve gol oldu. Ben gol atmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum. Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Formula 1 organizasyonu için de konuşan Cengiz, "Formula'nın İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Ben Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı. 6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum." dedi.

Son dakika - Cengiz Ünderden itiraf Leicester Cityye döndüğümde...

Deniz Türüç: "Hedeflerimiz var"
Deniz Türüç ise, "3-2 yenmek bizim için önemli, tarihimizde ilk defa Rusya'yı yeniyoruz. Grupta 3 puan almak da önemliydi. Macaristan maçıyla bu sezonu kapatıyoruz. O maçı da yenmek istiyoruz. Hedeflerimiz var, Allah'ın izniyle önümüzdeki maçı da yendiğimizde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

İstanbul'daki Formula 1 organizasyonuna değinen Deniz Türüç, "Bugün hep beraber izledik, Hollandalı Verstappen vardı, ben de Hollanda'da doğduğum için takip ediyorum. İstanbul'da olması gurur verdi, inşallah böyle şeyler daha fazla Türkiye'de olur" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Yok artık Caner Erkin! Fenerbahçe'den sonra A Milli Takım'da...
    Şenol Güneş: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ve alınlarından öpüyorum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!
      Frutti Extra Bursaspor'un 2 maçı ertelendi!
    2. Cengiz Ünder'den itiraf!
      Cengiz Ünder'den itiraf!
    3. Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
      Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
    4. Bakan Kasapoğlu: "İlk galibiyetimizi aldık"
      Bakan Kasapoğlu: "İlk galibiyetimizi aldık"
    5. Şenol Güneş patladı!
      Şenol Güneş patladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya'da Cheryshev'den penaltı tepkisi!

    Rusya'da Cheryshev'den penaltı tepkisi!

    Son dakika - Kenan Karaman: "Grupta 1. olmak istiyoruz"

    Son dakika - Kenan Karaman: "Grupta 1. olmak istiyoruz"

    Son dakika - Caner Erkin'den Avrupa Şampiyonası için iddialı sözler!

    Son dakika - Caner Erkin'den Avrupa Şampiyonası için iddialı sözler!

    Son dakika - A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlandı!

    Son dakika - A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlandı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet