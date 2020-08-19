Cenk Ahmet: Zor bir sÃ¼rÃ§e oldu ama Erzurumspor hak ettiÄŸi yere geldi

AlkÄ±lÄ±Ã§, "Zor olsa da ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±k. Ligi kupayla taÃ§landÄ±rmak gÃ¼zeldi. Bu sezon da Ã§ok farklÄ± geÃ§ti. Ã‡aykur Rizespor'da da ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m ama bu sezon ayrÄ± bir ÅŸampiyonluk oldu" dedi.Â

"ZOR BÄ°R SÃœREÃ‡ OLDU AMA ERZURUM HAK ETTÄ°ÄžÄ° YERE GELDÄ°"

Zor bir sezon geÃ§irdiklerini sÃ¶yleyen AlkÄ±lÄ±Ã§, "Hem pandemi hem de ligde alÄ±nan sonuÃ§larla zorlu bir ortam oluÅŸtu. Zor olsa da ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±k. Ligi kupayla taÃ§landÄ±rmak gÃ¼zel oldu. Bu sezon da Ã§ok farklÄ± bir sezon yaÅŸadÄ±k. Ã‡aykur Rizespor'da da ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m ama bu sezon ayrÄ± bir ÅŸampiyonluk oldu. Bu ÅŸehir hak ettiÄŸi yere geldi" diye konuÅŸtu.Â

"HER MEVKÄ°Ä°YE OYUNCU ALMALIYIZ, HOCAMIZ VE BAÅžKANIMIZ BUNUN BÄ°LÄ°NCÄ°NDE"

Ligin en iyi yÃ¶netilen kulÃ¼plerinden birinin Erzurumspor olduÄŸuna deÄŸinen AlkÄ±lÄ±Ã§, "Tatil konusunda bir sÄ±kÄ±ntÄ± oldu. Yeni Ã§Ä±kan takÄ±mlar iÃ§in bir dezavantaj oluÅŸtu. Yeni Ã§Ä±kan takÄ±mlar, dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olan takÄ±mlar Ã¼zerinden transferini yapÄ±yor. Yeni Ã§Ä±kan takÄ±mÄ±n bÃ¼tÃ§e anlamÄ±nda bir sorunu olabiliyor. Bu Erzurumspor'da yok, en borÃ§suz kulÃ¼plerden birisiyiz. Futbolcu Ã¶demelerinde de bir problem yok. Ligde kalan takÄ±mlarÄ±n kemik bir kadrosu var. Eksik yerlerini biliyorlar. Her mevkiye iyi oyuncular almak zorundayÄ±z, burasÄ± SÃ¼per Lig. Burada kolay maÃ§ yok. BaÅŸkanÄ±m ve hocamÄ±z bunun bilincindeler" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â

"EN Ä°YÄ° ÅžEKÄ°LDE Ã‡ALIÅžIYORUZ"

Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n iyi gittiÄŸini belirten AlkÄ±lÄ±Ã§, "BazÄ± bÃ¶lgelerimizde hiÃ§ oyuncumuz yok, belki dezavantajlÄ±yÄ±z diyoruz ama bu bÃ¶lgelere transferler yapÄ±lacak. Åžu an en iyi ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sabah akÅŸam antrenmanlarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Erzurumspor oyuncusu olarak kendimi ligin ilk maÃ§Ä±na en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â

"YABANCI OYUNCU KULÃœBE YARAR SAÄžLAYACAK"

YabancÄ± oyuncu kuralÄ± iÃ§in de AlkÄ±lÄ±Ã§, "YabancÄ± oyuncu alÄ±yorsak kulÃ¼be yarar saÄŸlayacak. 6-7-8 yabancÄ± gelsin ama katkÄ± saÄŸlasÄ±n. Ä°yi bir oyuncu alalÄ±m iyi de katkÄ± versin. TanÄ±nmÄ±ÅŸ oyuncu ya da milli oyuncu sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilebilir. Bize de Ã¶rnek yabancÄ± oyuncular geldiÄŸinde benim de performansÄ±m yÃ¼kselir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HÃœCUM OYNAMAYI SEVÄ°YORUM"

HÃ¼cum oyununu Ã§ok sevdiÄŸini dile getiren AlkÄ±lÄ±Ã§, "SÃ¼per Lig'de forma giyene kadar hep saÄŸ aÃ§Ä±k ya da sol aÃ§Ä±k oynadÄ±m. Kayseri Erciyesspor dÃ¶neminde teknik direktÃ¶r Hikmet Karaman beni saÄŸ bek oynattÄ±. HÄ±zlÄ± oyuncu olduÄŸum iÃ§in arkadan boÅŸ gelmek benim iÃ§in avantaj oluyor. Dezavantaj olarak deÄŸinirsek de mesafem uzun. Ä°ki tarafta da oynamayÄ± seviyorum, hÃ¼cum oynamayÄ± seviyorum" dedi. Â

"BAÅžAKÅžEHÄ°R, ÅžAMPÄ°YON OLDU Ã‡ÃœNKÃœ ORADA HER ÅžEY PROFESYONELCE"

Eski kulÃ¼bÃ¼ BaÅŸakÅŸehir'in profesyonelce yÃ¶netildiÄŸini belirten AlkÄ±lÄ±Ã§, "BaÅŸakÅŸehir ÅŸampiyon olacaktÄ±. Ä°lk oynadÄ±klarÄ± sezon Avrupa Ligi'ne gittiler. SonrasÄ±nda bir sonraki sezon da Avrupa'ya gittik. BaÅŸarÄ± gelecekti Ã§Ã¼nkÃ¼ orada her ÅŸey profesyonelce. Futbolcu gittiÄŸinde bir farkÄ± oluyor. Ben profesyonelliÄŸi orada Ã¶ÄŸrendim. Orada alÄ±nan alt yapÄ±yla bir ÅŸeye ihtiyaÃ§ duymuyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"2000'LÄ° YILLARDAN SONRAKÄ° EN Ä°YÄ° MÄ°LLÄ° TAKIM"

TÃ¼rkiye A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen AlkÄ±lÄ±Ã§, "2000'li yÄ±llardan sonraki en iyi milli takÄ±m. Ä°nanÄ±lmaz oynuyorlar ve inanÄ±lmaz yetenekliler. Ä°Ã§lerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m oyuncular da var ve Ã§ok profesyoneller. Ã‡ok gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar elde edecekler" diye konuÅŸtu.Â