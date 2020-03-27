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27.03.2020 - 16:21 | | İHA

Cenk Renda'nın corona virüs testi negatif çıktı!

Fenerbahçe Beko idari menajeri Cenk Renda, corona virüs testinin negatif çıktığını ve taburcu olduğunu açıkladı.

Cenk Renda'nın corona virüs testi negatif çıktı!

Koronavirüs testi negatif çıkan Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, Instagram hesabından bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sonrası bugün yapılan testlerin sonucunda koronavirüsü negatif çıkan Renda, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kontrol altında tutulduğu hastaneden yapılan yeni tetkiklerde bugün itibariyle koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyen Renda, ''Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" dedi.

Cenk Rendanın corona virüs testi negatif çıktı

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