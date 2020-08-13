CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor temsil edecek.

Yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde 36 (18 takım seribaşı, 18 takım ön eleme), kadınlarda ise 29 (17 takım seribaşı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek.

Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 20 takım dörderli 5 gruba ayrılacak. İlk maçlar; 17-19 Kasım'da oynanacak. Grup aşaması, 10 Şubat 2021'de oynanacak karşılaşmalar ile sona erecek. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

Kadınlarda ise yine 20 takım dörderli 5 grup halinde mücadele edecek. İlk maçlar, 10-12 Kasım'da yapılacak. Grup aşaması, 9 Şubat 2021'da oynanacak karşılaşmalar ile sona erecek. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

2020-2021 CEV Şampiyonlar Ligi’nde grup kuralarının çekimi, 21 Ağustos'ta Lüksemburg'da yapılacak.