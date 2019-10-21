Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Chalali milli takım kampında sakatlandı
21.10.2019 - 12:44 | | İHA

Chalali milli takım kampında sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçları için Tunus Milli takımının kampına bulunan Ghaylen Chalali’den kötü haber geldi. Tunuslu orta sahanın kaburgasında kırık meydana geldiği ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Chalali milli takım kampında sakatlandı
ABONE OL

Bu sezon sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan sarı-kırmızılılarda bir kötü haber de milli takım kampında bulunan Ghaylen Chalali’den geldi. Takımının Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için çıktığı Libya maçında kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Tunuslu orta saha Chalali'nin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan tedavisi için izin alan Chalali'nin birkaç gün daha ülkesinde kalacağı ifade edildi.


Öte yandan Malatya ekibinde Arturo Mina’nın ise sakatlığını atlattığı ve forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.

Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
  2. Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  3. Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
    Galatasaray HDI Sigorta'da yeni sezon hazırlıkları başladı
  4. FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
    FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek
  5. TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti
    TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı

Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

Sıradaki Haber