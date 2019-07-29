Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Chatziisaias: "Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya gidebiliriz"
29.07.2019 - 21:40 | | AA

Chatziisaias: "Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya gidebiliriz"

Çaykur Rizespor'un Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan transfer ettiği savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias, "Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var." dedi.

Chatziisaias: "Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya gidebiliriz"
ABONE OL

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan transfer ettiği savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias, "Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum." dedi. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Yunan futbolcu Dimitrios Chatziisaias, basına kapalı yapılan antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirten Chatziisaias, buna rağmen Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. 

Kendisinin transfer edilmesi konusunda Çaykur Rizespor'un çok yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydeden Chatziisaias, "Kulübüm beni bırakmamaya çalıştı ama sonuçta transferim gerçekleşti. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim, hem de takımım adına Avrupa'ya gidebiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

"Rizespor'a isteyerek geldim" 

Chatziisaias, Yunanistan Ligi ile Süper Lig arasında bir değerlendirme de yaparak, "Gelmeden önce Rizespor hakkında bilgi edindim. Tabii ki tarihi olan bir takım. Buraya da gelmeyi çok istedim. İsteyerek geldim. Süper Lig ile ilgili herkes çok şey biliyor. Çok büyük takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların olduğu lige geldim. Bence Yunanistan Ligi'nin seviyesinin bir üstü. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. İlk defa da Yunanistan'ın dışına çıktım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok istekliyim." ifadelerini kullandı. 

Çaykur Rizespor taraftarların çok ateşli olduğunu ve takımı da her zaman desteklediğini aktaran Chatziisaias, "Bu da bizim için önemli. Rize'de futbola daha odaklanacağımız, antrenmanlarımızı iyi yapacağımızı ve maçları iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Taraftarlar geldiğim andan itibaren sosyal medyadan 'hoş geldin' dediler. Çok güzel destek oldular. Bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Umarım onları mutlu ederiz." diye konuştu.

 

    Skorer Mutfak | 21 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
      Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
    2. Denizlispor'da camia kenetlendi
      Denizlispor'da camia kenetlendi
    3. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor
      Altınordu'da Hüseyin Eroğlu imzayı atıyor
    4. Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı
      Okan Buruk Göztepe'den gitt, tarih yazdı
    5. Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz talip
      Fenerbahçe transfer haberleri | Murat Sağlam'a sürpriz talip



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama

    BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama

    Antalyaspor - Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

    Antalyaspor - Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

    Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde

    Trabzonspor'da Eddie Newton da gündemde

    Marius Sumudica: Sahaya kendi karakterimizi koymaya çalışacağız

    Marius Sumudica: Sahaya kendi karakterimizi koymaya çalışacağız

    Sıradaki Haber