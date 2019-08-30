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30.08.2019 - 12:53 |

Chedjou Fransa’ya dönüyor

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Chedjou Fransa'ya geri dönüyor

Chedjou Fransa’ya dönüyor
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Başakşehir’in Kamerunlu futbolcusu Aurelien Chedjou’nun, Fransa yolunda olduğu ortaya çıktı. Ülke basını 34 yaşındaki savunmacının Amiens takımının yolunu tuttuğunu duyurdu.
Başakşehir ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan eski Galatasaraylı oyuncunun, Fransız ekibine iki yıllık imza atacağı, transferin 300 bin euro karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Chedjou daha önce Fransa’da uzun yıllar Lille forması giymişti.

 

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