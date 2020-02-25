Chelsea - Bayern Münih: 0-3

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Chelsea'ye konuk oldu. Dev müsabakayı Bayern münih 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya atak başlayan Bayern Münih'te Thomas Müller'in 35'inci dakikadaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Ev sahibi ekip, ilk yarıda ürettiği pozisyonlardan yararlanamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda oyunu kontrolü altına alan Bayern Münih, 51 ve 54'üncü dakikalarda Serge Gnabry, 76'ncı dakikada Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Chelsea'de Marcos Alonso, Lewandoski'ye yaptığı faulün ardından 83'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Polonyalı santrafor Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11'inci golünü atarak, krallık yarışında Borussia Dortmundlu Erling Braut Haaland'ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.







Chelsea'nin Münih'te Unutulmaz Gecesi