Chelsea deplasmanda farklÄ± kazandÄ±
Ä°ngiltere Premier Lig'in 7. haftasÄ±nda Chelsea, Burnley'yi 3-0 maÄŸlup etti.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'in 7. haftasÄ±nda Chelsea, Burnley'yi 3-0 maÄŸlup etti.Â
Bu sezon renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±z oyuncularla kadrosunu gÃ¼Ã§lendiren Chelsea, Turf Moor StadÄ±'nda ligde alt sÄ±ralarda yer alan Burnley'nin konuÄŸu oldu.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan konuk ekip Chelsea, 26. dakikada Hakim Ziyech'in golÃ¼yle ilk devreyi 1-0 Ã¶nde kapadÄ±.Â
Ä°kinci yarÄ±da da atak oyununu sÃ¼rdÃ¼ren Chelsea, 63. dakikada Kurt Zouma, 70. dakikada Timo Werner'in aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla mÃ¼cadeleden 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Chelsea puanÄ±nÄ± 12'ye Ã§Ä±karÄ±rken, Burnley ise 1 puanla ligin son sÄ±rasÄ±nda yer aldÄ±.
Liverpool geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§tan 3 puanla ayrÄ±ldÄ±
Bu sezon da ÅŸampiyonluk hedefiyle yola Ã§Ä±kan Liverpool, Anfield StadÄ±'nda West Ham United'Ä± konuk etti.Â
West Ham United, Pablo Fornals'Ä±n 10. dakikada aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen Liverpool, Muhammed Salah'Ä±n 42. dakikada penaltÄ±dan ve Diogo Jota'nÄ±n 85. dakikadaki golleriyle maÃ§Ä± 2-1 kazandÄ±.Â
Bu sonuÃ§la Liverpool, puanÄ±nÄ± 16'ya Ã§Ä±kararak maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu. West Ham United ise 8 puanda kaldÄ±.