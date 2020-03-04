Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea-Liverpool: 2-0
04.03.2020 - 08:05 | | İSTANBUL (AA)

Chelsea-Liverpool: 2-0

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Liverpool'u 2-0 yenen Chelsea, çeyrek finale çıktı.

Chelsea-Liverpool: 2-0

Chelsea ile Liverpool, 5. tur mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip Chelsea, 13. dakikada Brezilyalı futbolcu Willian ve 64. dakikada İngiliz Ross Barkley'nin golleriyle 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

Bu arada Watford'a 3-0 kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Chelsea'ye de yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!

Chelsea-Liverpool: 2-0

Ahmet Ağaoğlu: Yaşar Kemal Uğurlu'ya yakışmadı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oğuzhan’a şartlı evet

Oğuzhan’a şartlı evet

Fenerbahçeli'nin sabrı bitti!

Fenerbahçeli'nin sabrı bitti!

Galatasaray'da şampiyonluk havası: ‘8 yaptık 18 de yaparız’

Galatasaray'da şampiyonluk havası: ‘8 yaptık 18 de yaparız’

İtalya Kupası'nda Juventus-Milan maçı ertelendi

İtalya Kupası'nda Juventus-Milan maçı ertelendi

Sıradaki Haber