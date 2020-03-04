Chelsea-Liverpool: 2-0

Chelsea ile Liverpool, 5. tur mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip Chelsea, 13. dakikada Brezilyalı futbolcu Willian ve 64. dakikada İngiliz Ross Barkley'nin golleriyle 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

Bu arada Watford'a 3-0 kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Chelsea'ye de yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.