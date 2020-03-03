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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
03.03.2020 - 18:44 |

Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Chelsea, evinde ezeli rakibi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FA Cup 5. Tur mücadelesinde Chelsea, Liverpool'u konuk edecek. 3 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Tomori, Christensen, Rudiger, James, Kovacic, Gilmour, Alonso, Mount, Willian, Giroud

Liverpool: Adrián; Trent, Matip, Gomez, Robertson; Fabinho, Lallana, Jones; Salah, Origi, Minamino.

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