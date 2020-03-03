Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



FA Cup 5. Tur mücadelesinde Chelsea, Liverpool'u konuk edecek. 3 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11'LER



Chelsea: Tomori, Christensen, Rudiger, James, Kovacic, Gilmour, Alonso, Mount, Willian, Giroud



Liverpool: Adrián; Trent, Matip, Gomez, Robertson; Fabinho, Lallana, Jones; Salah, Origi, Minamino.