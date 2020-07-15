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15.07.2020 - 04:03 | | AA

Chelsea, Norwich City'i 1-0 yendi!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasÄ±nda Norwich City'i 1-0 yendi.Â

Chelsea, Norwich City'i 1-0 yendi!
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Ä°ngiltere Premier Ligi 36. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda UEFA Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesi veren Chelsea, sahasÄ±nda Norwich City'i 1-0 yendi.Â 

Stamford Bridge StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± Chelsea, Olivier Giroud'un 45 3. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

Londra takÄ±mÄ± Chelsea ikinci yarÄ±sÄ±nda gol sesi Ã§Ä±kmayan mÃ¼cadeleden 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bu skorla puanÄ±nÄ± 63'e yÃ¼kselten Chelsea, ligde 3. sÄ±rada yer alarak UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Ligde son sÄ±rada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig'den dÃ¼ÅŸen ilk takÄ±m olmuÅŸtu.

Chelsea, Norwich Cityi 1-0 yendi

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