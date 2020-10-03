Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
03.10.2020 - 16:52 | | İSTANBUL (AA) -

Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti.

Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
ABONE OL

Stamford Bridge Stadı'nda bir diğer başkent ekibi Crystal Palace'ı ağırlayan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ben Chilwell, 66. dakikada Kurt Zouma, 78 ve 82. dakikalarda penaltıdan Jorginho attı.

Chelsea'nin Leicester City'den transfer ettiği 23 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, yeni takımıyla ligde çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırdı.

İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho ise ilk kez Chelsea formasıyla bir lig maçında iki gol kaydetti.

Lige deplasmanda Brighton'ı yenerek başlayan ancak sonraki iki haftada beş puan kaybeden Chelsea, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini Crystal Palace karşısında elde etmiş oldu.

Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı

 

Perotti, Fenerbahçe için İstanbul'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
    Chelsea, sahasındaki ilk galibiyetini aldı
  2. TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1
    TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay : 1
  3. TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
    TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
  4. Marcao: Sezon için yeni hedefler koyacağız
    Marcao: Sezon için yeni hedefler koyacağız
  5. Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
    Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Son dakika - Fenerbahçe, Diego Perotti'yi resmen açıkladı!

Son dakika - Fenerbahçe, Diego Perotti'yi resmen açıkladı!

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

THY Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Pierria Henry

Son dakika - Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması!

Son dakika - Fenerbahçe'den Deniz Türüç açıklaması!

Sıradaki Haber