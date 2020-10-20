Chelsea-Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea-Sevilla maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda yer alan iki takımın mücadelesi Şampiyonlar Ligi grup maçları arasında günün en dikkat çekici müsabakalarından biri olarak dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Chelsea, La Liga'da geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Sevilla 10. sırada yer alıyor.

CHELSEA-SEVİLLA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Chelsea-Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Stamford Bridge'da oynanacak olan müsabakada İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak. Chelsea-Sevilla maçı beIN SPORTS HD 4 ekranından naklen yayınlanacak