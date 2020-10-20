20.10.2020 - 13:40 |
Chelsea-Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea-Sevilla maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında bu akşam İngiliz temsilcisi Chelsea, Stanford Bridge'de İspanyol temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek. Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından bu akşamın Şampiyonlar Ligi'ndeki en dikkat çekici maçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki Chelsea-Sevilla maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea-Sevilla maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda yer alan iki takımın mücadelesi Şampiyonlar Ligi grup maçları arasında günün en dikkat çekici müsabakalarından biri olarak dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Chelsea, La Liga'da geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Sevilla 10. sırada yer alıyor.
CHELSEA-SEVİLLA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Chelsea-Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Stamford Bridge'da oynanacak olan müsabakada İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak. Chelsea-Sevilla maçı beIN SPORTS HD 4 ekranından naklen yayınlanacak