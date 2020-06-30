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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
30.06.2020 - 15:56 | | AA

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin taraftarlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara ait bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacağı bildirildi.

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
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Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlardan bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bilet ücret iadelerinden toplanan 600 bin poundun belirlenen 3 kuruma bağış olarak gönderileceği kaydedildi.

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, bu dönemde taraftarın yaptığı bağışla gurur duyduklarını kaydetti.

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